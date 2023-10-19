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عربي-دولي

قرب مطار بغداد.. صواريخ تستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:22
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أعلنت الشرطة العراقية ان قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكرت الشرطة أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة عسكرية بالقرب من مجمع به قوات أميركية.
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وتابعت الشرطة أنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن ضحايا.(سكاي نيوز)

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