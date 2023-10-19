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عربي-دولي
من عدة محاور.. قوات إسرائيلية تقتحم مدينتين في الضفة الغربية
Lebanon 24
19-10-2023
|
23:24
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أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ان قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، من عدة محاور.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في المدينتين، وسيّرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.
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وأضافت "وفا" أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت، اليوم الجمعة، بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس، وقامت بتفجير أحد المنازل.
وكان قد قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.(سكاي نيوز)
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