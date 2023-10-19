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عربي-دولي

معبر رفح يفتح غداً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:48
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نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية عن مصادر لم تسمها أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي اليوم الجمعة، أمام قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال مصدر وصفته الشبكة بالمطلع "لن أراهن على دخول هذه الشاحنات اليوم"، مشيرا إلى الحاجة لإجراء إصلاحات للطرق على الجانب المصري من المنطقة العازلة".
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وأضاف: "هناك أيضا الكثير من التفاصيل التي تُدرس من أجل ضمان استدامة المساعدات".

وذكرت الشبكة أن مسؤولين أميركيين يتوقعون الآن أن تعبر أولى قوافل الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بداية الأسبوع الجديد، "ومن المحتمل أن يكون ذلك يوم السبت".

وسترغب إسرائيل في المشاركة في آلية مراقبة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، للتأكد مما يتم إدخاله إلى القطاع، وفقاً للشبكة.

وأكدت مصادر مصرية في وقت سابق أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح اليوم الجمعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المعبر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قد ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة. وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات. (العربية)
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