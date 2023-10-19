قتل بجريمة كراهية في اميركا... بايدن يتصل بعائلة الطفل الفيومي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل، أجريا اتصالا هاتفيا بوالد وعم الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قتل في جريمة كراهية بولاية إلينوي، وفق ما نقله مراسل "الحرة".



Advertisement وتعهد بايدن لعائلة الفيومي بالاستمرار في التنديد بالكراهية ضد الفلسطينين والعرب والمسلمين، بحسب بيان للبيت الأبيض. وتعهد بايدن لعائلة الفيومي بالاستمرار في التنديد بالكراهية ضد الفلسطينين والعرب والمسلمين، بحسب بيان للبيت الأبيض.



وكان بايدن ندد، الأحد، بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في ولاية إلينوي في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع".



وفي خطاب متلفز موجه للشعب الأميركي، ندد بايدن مجددا بمقتل الطفل، مستنكرا ارتفاع خطابات الكراهية، بما بينها معاداة السامية والإسلاموفوبيا.



وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل والدته البالغة 32 عاما للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.

تجمع مشيعون غلبت عليهم دموعهم، الإثنين، لأداء صلاة الجنازة في مسجد ووضعوا ورودا بيضاء وصفراء عند قبر طفل مسلم عمره ستة أعوام طعنه رجل حتى الموت، وقالت الشرطة إنه استهدفه هو والدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وقال بيان للشرطة حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كلم غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".



وأكد بايدن في بيان صدر مساء الأحد أن المرأة هي والدة الطفل، قائلا إن "أسرتهم الفلسطينية المسلمة جاءت إلى أميركا سعيا وراء ما نسعى إليه جميعا (...) ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".



وقال بايدن: "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية"، مناشدا الأميركيين "التوحد ورفض الاسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية".



وقالت السلطات إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي عرّفته الشرطة بأنه جوزيف تشوبا (71 عاما).



وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، وجدت تشوبا جالسا على الأرض بالقرب من ممر يؤدي إلى المنزل وهو مصاب بجرح في جبهته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه الاتهام له بالقتل والشروع في القتل إضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم كراهية.



ووجهت السلطات تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى المشتبه به. (الحرة)