وثيقة أميركية تكشف عن عدد شهداء مستشفى المعمداني في غزة

كشفت الاستخبارات الأميركية أن تقديراتها تفيد بسقوط ما بين 100 إلى 300 شهيد في سقوط صاروخ أمام المستشفى الأهلي في مدينة غزة مساء الثلاثاء.



وجاء في الوثيقة غير السرّية المرسلة من الاستخبارات إلى الكونغرس أنّ "تقديراتنا تشير إلى أنّ عدد الضحايا يتراوح على الأرجح بين 100 و300 قتيل".

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واتّهمت حركة حماس، "إسرائيل" بقصف المستشفى، لكنّ الأخيرة نفت ذلك، مؤكّدة أنّ المسؤول عمّا حصل هي حركة الجهاد الإسلامي التي أطلقت عدداً من الصواريخ باتّجاه "إسرائيل"، فشل أحدها وسقط قرب المستشفى.



والوثيقة التي اطلعت عليها "فرانس برس" من مصدر في الكابيتول، أكدت ما سبق وأن أعلنه الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى "إسرائيل" الأربعاء، من أنّ "إسرائيل لم تقصف على الأرجح المستشفى".



وأضافت الاستخبارات في وثيقتها: "ما زلنا نقيّم الأرقام المحتملة للضحايا، وقد يتطوّر تقييمنا، لكنّ حتى هذه الحصيلة من القتلى تمثّل خسارة فادحة في الأرواح".



وشدّدت الوثيقة على أنّ "الولايات المتّحدة تأخذ على محمل الجدّ مقتل جميع المدنيين، وهي تعمل بشكل حثيث لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".



لكن هذه التقديرات هي أقلّ بكثير من الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، والتي أكّدت استشهاد 471 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح في القصف.

وذكرت الوثيقة أنّ "الولايات المتّحدة تواصل العمل للتحقّق ممّا إذا كان الانفجار ناجماً عن فشل صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي"، لافتة إلى أنّ "الانفجار لم يخلّف سوى أضرار هيكلية طفيفة في المستشفى"، منوّهة إلى "عدم وجود أضرار ملحوظة في المبنى الرئيسي للمستشفى ولا حفر ناتجة عن ارتطام". (أخبار الآن)