تفجير أنبوب غاز في سوريا يسيطر عليه الأكراد.. إليكم التفاصيل

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قامت مجموعات مدعومة من إيران بتفجير خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل كونيكو في ريف دير الزور"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع "بالقرب من قاعدة أميركية".وذكر المرصد الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً ويملك شبكة كبيرة من المصادر داخل سوريا أنّ "ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية يوم الأربعاء إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات "طفيفة".ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.إلا أنّ هذه الهجمات تأتي في أعقاب تهديد فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.(سكاي نيوز)