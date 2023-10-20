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عربي-دولي

شاب يبلغ 19 عامًا... قتل 3 أشخاص ثم انتحر في الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-10-2023 | 00:39
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أفادت الشرطة بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار على أربعة أشخاص في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، فقتل ثلاثة منهم قبل أن ينتحر.

وقال جون كلاري قائد شرطة مندينة توبينيش البالغ عدد سكانها 8600 نسمة، إن صبيا يبلغ من العمر 13 عاما وامرأة تبلغ من العمر 18 عاما وامرأة أخرى تبلغ من العمر 21 عاما قتلوا بالرصاص في منزل في المدينة حوالي الساعة الخامسة صباح الخميس.
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وأضاف كلاري أن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب أيضا بالرصاص ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشار قائد الشرطة إلى أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما، المشتبه في إطلاقه النار عليهم، انتحر بعد الهجوم.

وحسب الشرطة، فإن التحقيق الأولي أظهر أن مطلق النار تصرف بمفرده، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. (RT)
 

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