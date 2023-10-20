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وزير إسرائيلي: الحكومة أعطت الجيش الضوء الأخضر "للقضاء على حماس"

Lebanon 24
20-10-2023 | 00:51
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قال وزراء إسرائيليون لقناة "سي إن إن" الأميركية، إن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للجيش "للقضاء على حماس"، وذلك مع تزايد التكهنات بشأن الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة.


ونقلت "سي إن إن" عن نير بركات، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا، وأعطت الضوء الأخضر للجيش للقضاء على حماس، والآن أصبح الأمر في يد الجيش".
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كذلك نقلت عن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، وهو رئيس سابق للأمن الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل تريد مستوى السيطرة الأمنية في غزة، كالذي تتمتع به حاليا في الضفة الغربية، حيث تحتفظ بإمكانية الوصول الكاملة بشروطها الخاصة.

وقال ديختر لشبكة CNN: "اليوم، كلما كانت لدينا مشكلة عسكرية في أي مكان في الضفة الغربية.. يمكننا التواجد هناك".

وقال ديختر إنه يتصور هامشا على طول حدود غزة في نهاية الحرب، والذي وصفه بأنه "خط نار".

وقال: "بغض النظر عمن أنت، فلن تتمكن أبدا من الاقتراب من الحدود الإسرائيلية".

ومع استمرار تزايد عدد الضحايا، قال ديختر إنه يرفض دعوات المجتمع الدولي لهدنة إنسانية لتخفيف معاناة المدنيين.
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