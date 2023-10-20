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لليوم الـ 14 واصلت إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأميركي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى "لتدمير ديمقراطية مجاورة".وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة ، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف. وأضافت الصحيفة أنه أمكن سماع صفارات الإنذار في مفلاسيم ونير آم. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن سقوط صواريخ، وأوضحت أن آخر عملية قصف لفصائل فلسطينية للمنطقة قد وقعت في الحادية عشرة من ليل الخميس.تزامنا، أفاد إعلام فلسطيني بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج فلسطين بدير البلح وسط غزة، مضيفاً أن الطائرات الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط القطاع.وبحسب ما أكده شهود عيان، فقد تلقى السكان اتصالات منسوبة للجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء جميع أبراج الزهراء البالغ عددها 24 برجا. وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة غرب غزة، فضلا عن غارات طالت مواقع جنوب القطاع وشماله.هذا ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على منصة "إكس" مشاهد للقصف على الأحياء السكنية في غزة.ضرب كنيسة الروم الأرثوذكس في غزةوكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، مساء أمس الخميس، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 3860 شهيدا و13300 مصاب، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في حكومة حماس، إن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.وفي بيان أفادت الوزارة أن الغارة تسببت بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في حرم كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس.ضوء أخضر لاجتياح غزةوكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" abc News نقلت أمس عن عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ووزير الاقتصاد نير بركات، أن الجيش حصل على "ضوء أخضر" لدخول غزة عندما يكون مستعدا. وقال الوزير الإسرائيلي "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة رهائننا أحياء، لكن الأولوية الأولى والأخيرة هي تدمير حماس".في المقابل، توعد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بأن "فاتورة الحساب" لهجماتها على قطاع غزة ستكون "قاسية ومؤلمة"، وقال في تسجيل صوتي إن إسرائيل ستدفع ثمن "جرائمها"، مضيفا "لن تمرر المقاومة ولا الشعب الفلسطيني هذه الجرائم".المساعدات الإنسانية بمعبر رفحوبينما توقع مصدر فلسطيني مسؤول تحدث لوكالة أنباء العالم العربي أمس، فتح معبر رفح البري اليوم الجمعة لإدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية للقطاع، نقلت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية عن مصادر لم تسمها، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي اليوم بسبب الحاجة لإجراء إصلاحات للطرق "على الجانب المصري من المنطقة العازلة".(العربية)