رئيس أميركا.. كيف يسافر إلى بلد في حالة حرب؟!

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كان مرافقو الرئيس الأميركي جو بايدن في رحلته إلى "إسرائيل"، يقدمون للصحفيين المسافرين معهم على طائرة الرئاسة بوينغ 747 تعليمات عن "كيفية تجنب الموت"، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".وذكرت الصحيفة أن رجال الأمن وزعوا بطاقات تتضمن توجيهات لكيفية التصرف في حال "وقع هجوم بينما كنا في الموكب المتجه إلى تل أبيب"، وأيضا "خطة التصرف إذا وقع هجوم في الفندق الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين".وكان من المقرر أن تهبط طائرة الرئاسة في مطار بن غوريون الدولي وهو في نطاق صواريخ حركة حماس من غزة، وهو مكان يعتبر خطيرا بما فيه الكفاية لدرجة أن العديد من شركات الطيران الدولية توقفت عن الطيران هناك.وفي اليوم السابق لرحلة بايدن، كان لا بد من إجلاء المستشار الألماني أولاف شولتس من طائرته الخاصة في نفس المطار بسبب صفارات الإنذار من الغارات الجوية وهرع إلى ملجأ، أما الصحفيون الذين كانوا يسافرون معه، فقد أمروا بإلقاء أنفسهم على مدرج المطار والاستلقاء حتى يمر الخطر.وقبل ذلك بيوم واحد فقط، تم نقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالمثل إلى ملجأ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهرع الصحفيون الذين كانوا معه إلى درج المبنى للنجاة من الهجوم المحتمل.وعندما وصل الموكب إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لإقلاع طائرة الرئاسة ، قالت الصحيفة إن النصف الثاني من الرحلة، وهو توقف في الأردن لبايدن للقاء بعض القادة العرب "قد تم إلغاؤه فجأة بسبب الانفجار في مستشفى غزة".وقد سافر بايدن إلى أوكرانيا هذا العام، وكان أول رئيس يزور بلدا في حالة حرب خارج الأمن النسبي للوجود العسكري الأميركي، لكن تلك الرحلة كانت محاطة بالسرية أيضا. وخوفا من الصواريخ الروسية المضادة للطائرات، تم نقل بايدن في رحلة بالقطار استغرقت حوالي تسع ساعات إلى كييف مع عدد قليل فقط من المساعدين والحراس واثنين من الصحفيين المرافقين له.ولكن أعلن البيت الأبيض عن رحلة بايدن إلى إسرائيل مسبقا، وعلى الرغم من أنه طلب من الصحفيين المسافرين معه الحفاظ على سرية تفاصيل جدول أعماله حتى وصوله، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر أين ومتى سيذهب قبل وصوله، وفقا للصحيفة.ونقل مراسل الصحيفة أنه "قيل لنا إنه إذا سمعنا صفارات إنذار من غارة جوية، تسمى "أزاكا" في إسرائيل للإنذار، فسيكون أمامنا دقيقة واحدة تقريبا حتى الارتطام على الأرض إذا كان الصاروخ في طريقنا".وتابع: "بمجرد وصولنا إلى الفندق في تل أبيب حيث سيلتقي الرئيس مع نتانياهو، يجب أن نجد مأوى مخصصا أو غرفة آمنة في المبنى، تسمى ماماد، وبمجرد توقف الإنذار، قيل لنا إن ذلك يعني أن الصاروخ قد تم اعتراضه أو سقوطه في مكان آخر".وأضاف: "إذا انفصلنا عن وفد الرئيس أو أقلعت طائرة الرئاسة بدوننا ، فإن البطاقة الصغيرة التي قدمت لنا تحتوي على أرقام هواتف للاتصال".وكشف بايدن أنه أوائل هذا العام استقل "إير فورس وان" في رحلة سرية إلى بولندا قبل أن يستقل قطارا لعشر ساعات إلى العاصمة الأوكرانية كييف للوقوف إلى جانب الأوكرانيين في دفاعهم ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الحرة)