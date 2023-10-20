مع استمرار الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، تتزايد المخاوف في كافة عواصم المنطقة، خاصة في القاهرة.

وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حكم مصر على مدى العقد الماضي، فرصًا إيجابية ومخاطر جسيمة في كل مرة تواجه فيها المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، عززت مصر دورها كلاعب أساسي للاستقرار في المنطقة من خلال ضمان عدم شن المزيد من الحروب من قبل الجيوش العربية التقليدية، والتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، فإن مثل هذه "الوساطة"، خاصة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، تعني فعليًا الضغط على جماعات المقاومة الفلسطينية لتهدئة عملياتها أو قبول التنازلات السياسية".

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وتابع الموقع، "استخدمت القاهرة أوراقاً مختلفة لتنفيذ مثل هذه الخطط، بما في ذلك التعاون الأمني مع فتح والسلطة الفلسطينية، والأهم من ذلك، من خلال إدارة معبر رفح الحدودي، شريان الحياة الوحيد في غزة الذي لا يخضع لسيطرة تل أبيب.

وتابع الموقع، "لقد كانت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة عاملاً رئيسياً في تطرف أجيال من الشباب المصري، وبوابتهم إلى المعارضة المناهضة للنظام. ففي حين أن معظم الأدبيات المتعلقة بالحركات الاجتماعية العالمية عام 1968 تميل إلى التركيز على تمردات الطلاب والعمال في الشمال العالمي، فقد حدثت احتجاجات جماهيرية أيضًا في الجنوب العالمي، بما في ذلك مصر. وبعد خيبة أمل جزئية في الرئيس السابق جمال عبد الناصر بعد هزيمة مصر في حرب عام 1967، تم إحياء الحركة الطلابية في وقت لاحق، والتي طالبت بإصلاحات ديمقراطية وبمحاسبة قيادة الجيش. كما انطلقت "الموجة الثالثة" من الشيوعية المصرية في عام 1968. وكان النشطاء المؤيدون لفلسطين في الجامعات المصرية جزءًا أساسيًا من هذه الحركة الاجتماعية الجديدة، التي بلغت ذروتها مع "انتفاضة الخبز" عام 1977، التي أثارتها المراسيم النيوليبرالية التي ألغت الدعم عن السلع الأساسية. واضطر السادات في النهاية إلى إلغاء هذه الخطة وإرسال الجيش لقمع الانتفاضة".

السيطرة على سيناء

وبحسب الموقع، " منذ عام 2017، بدأ عداء السيسي تجاه حماس يتحول تدريجياً إلى تقارب نسبي. فمن ناحية، أثبتت حماس قدرتها على الصمود. ومن ناحية أخرى، وفي مواجهة الخسائر البشرية في قتال التمرد في سيناء، كانت مصر في حاجة إلى مساعدة حماس في السيطرة على تدفق المتمردين والأسلحة من غزة، إلى جانب طرق الهروب إلى رفح".

ورأى الموقع أن "التقارب تضمن تخفيف الحصار، وفتح معبر رفح، وعقد اجتماعات مع قادة حماس في جهود التوسط للتوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل، إلا أن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن بشكل كبير، وساهم انتخاب جو بايدن عام 2020 بفتح فصل جديد في العلاقات بين مصر وغزة. لكن اندلاع حرب غزة عام 2021 كان بمثابة فرصة ذهبية للسيسي لتقديم نفسه على أنه "وسيط" موثوق يمكنه ممارسة التأثير على حماس مع ضمان أمن إسرائيل. وبالفعل، تمكنت مصر من التوسط لوقف إطلاق النار، مما نال إشادة من إدارة بايدن".

وتابع الموقع، "منذ ذلك الحين، استأنفت القاهرة دورها المعتاد، حيث عملت على وقف التصعيد ووقف إطلاق النار كلما اندلعت توترات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي المقابل، اكتسبت نفوذاً سياسياً لدى واشنطن والعواصم الغربية الأخرى".

وبحسب الموقع، "في خضم الحرب الحالية، كان على السيسي التعامل مع موقف صعب. فهو يقدم نفسه لقادة العالم كوسيط ذي مصداقية يحاول وقف التصعيد، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالقلق من أن كارثة إنسانية قد تجبر اللاجئين الفلسطينيين على الانتقال إلى مصر، وتخاطر بإثارة عدم الاستقرار السياسي الداخلي. كما وصرح علنًا أنه يرفض أي اقتراح لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، واقترح بدلاً من ذلك نقلهم إلى صحراء النقب "حتى تنجز إسرائيل مهمتها المعلنة بتصفية المقاومة". ومع ذلك، أفاد موقع "مدى مصر"، وهو موقع إعلامي محلي مستقل، أن هناك مفاوضات جارية حيث كانت القاهرة على وشك قبول إعادة توطين الفلسطينيين في شبه الجزيرة مقابل حوافز مالية، إلا أن الموقع حذف التقرير في وقت لاحق".

التداعيات المحلية

بحسب الموقع، "مع ذلك، فإن الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للسيسي هو التداعيات المحلية المحتملة، حيث يشعر المصريون بالإحباط بسبب تدهور مستويات المعيشة والأزمة الاقتصادية. إن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من تراجع شعبيته، مؤكد، ببساطة لأنه تم القضاء على منافسيه. واندلعت احتجاجات عفوية تضامنا مع الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي في حرم الجامعات وفي النقابات المهنية وفي المساجد وبعض الساحات العامة. وتعتبر مثل هذه المستويات من التعبئة غير مسبوقة في مرحلة ما بعد الانقلاب. في المقابل، أمرت السلطات موظفي الخدمة المدنية أو تم تعبئتهم من قبل حزب "مستقبل وطن" الذي تديره الأجهزة الأمنية بعقد تجمعات عامة، لدعم "موقف السيسي دفاعًا عن الأمن القومي المصري". ولا شك أن هذه التحركات تحاول نزع فتيل الغضب الشعبي الذي يمكن أن يتطور إلى احتجاجات مناهضة للنظام. ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يساعدوا السيسي في التفاوض على صفقة أفضل مع إسرائيل، إذا قبل خطة إعادة التوطين أو قرر إيقافها".

وختم الموقع، "إن الاحتجاجات المستمرة تعمل على تطبيع سياسة الشارع مرة أخرى. فالبلاد، حتى بعد قمع المعارضة المنظمة، أصبحت بمثابة برميل بارود جاهز للانفجار، ويمكن أن تكون فلسطين بمثابة الزناد، إذا لم تتوقف الحرب".