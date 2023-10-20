بعد نحو 3 أشهر من اعتقاله.. إحباط محاولة هروب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

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أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء أمس الخميس، أنه أحبط محاولة ليلية للرئيس المخلوع محمد بازوم للهروب من الاعتقال مع عائلته بعد نحو 3 أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري.وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان، إن محمد بازوم حاول الوصول إلى مركبة كانت تنتظره حوالي الساعة 3 صباحًا كانت ستنقله إلى ضواحي العاصمة نيامي، مع عائلته وطباخين وأفراد أمنه.وأضاف عبد الرحمن إنه كان من المقرر نقلهم من هناك إلى نيجيريا على متن "مروحيتين تابعتين لقوة أجنبية"، وفقا للأسوشيتد برس.وأوضح قائلا: "تم إحباط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا"، مضيفًا أنه تم القبض على الجناة الرئيسيين وفتح المدعي العام بالفعل تحقيقًا.ويخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الإطاحة به في تموز ، ويرفض الاستقالة، كما قطع المجلس العسكري عنه الكهرباء والماء.يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا أن الإطاحة ببازوم كانت انقلابًا، وعلقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.(سكاي نيوز)