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عربي-دولي

لبحث الوضع في إسرائيل وغزة.. رئيس وزراء بريطانيا يتوجه إلى مصر

Lebanon 24
20-10-2023 | 02:56
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في إطار جولة بالشرق الأوسط، يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر، اليوم الجمعة، حيث سيؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة بعد هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الجاري، واعلان إسرائيل الحرب على الحركة في قطاع غزة.
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وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور القدس، أمس الخميس، لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت لاحق أمس الخميس، التقى سوناك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية، حيث حث على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، مؤكدا المخاوف من أن هجوم حماس ورد إسرائيل يمكن أن يشعل اضطرابات إقليمية.
وأكد محمد بن سلمان لسوناك أن الهجمات على المدنيين في غزة "جريمة شنيعة واعتداء وحشي" وحذر من "تداعيات خطيرة" إذا اتسعت الحرب بين إسرائيل وحماس، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال مكتبه إن سوناك سيشدد خلال المحادثات في مصر على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".(سكاي نيوز)

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