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عربي-دولي

عباس يرفض اتصالًا هاتفيًّا مع بايدن

Lebanon 24
20-10-2023 | 02:59
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رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة الأخير لإسرائيل يوم الأربعاء، بحسب ما ذكر اعلام الاحتلال، كما افادت "روسيا اليوم".
 
ونقلت عن مصدر فلسطيني في رام الله "إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب".
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ومع ذلك، ظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة "حماس"، كما ألغى عباس اجتماعا كان متوقعا مع الرئيس الاميركي  والقادة العرب في قمة في الأردن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
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