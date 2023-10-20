انطلاق قمة الخليج - آسيان في الرياض.. ودعوات لوقف العنف في غزة

انطلقت قمّة دول الخليج العربية ورابطة دول جنوبي شرق آسيا "آسيان"، بحضور كامل لزعماء "آسيان".

#الرياض | سمو #ولي_العهد وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في صورة تذكارية قبيل بدء القمة.#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان



pic.twitter.com/9HorY9tg84 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2023 Advertisement

وفي افتتاح القمة، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، معتبرا أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.



وقال بن سلمان في كلمته: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"، واصفا ذلك بأنه "جريمة شنيعة واعتداء وحشي".



وشدد على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية"، مشيرا إلى "ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية".

بدوره، أكد رئيس إندونيسيا ورابطة دول "آسيان" 2023، جوكو ويدودو خلال القمة، أن دول "آسيان" و"مجلس التعاون" قوتان عظيمتان سوف تواصلان النمو.

وأضاف: "نرحب بهذه اللحظة التاريخية لأول قمة لدول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي". وقال: "ناتجنا المحلي يصل الى 5 تريليونات دولار وسكاننا أكثر من 700 مليون نسمة، هذه أصول عظيمة تمكننا من الاضطلاع بدور كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم".

من جهة ثانية، دعا لوقف العنف في غزة وفقا للمعايير الدولية.

وتجمع الدول الحاضرة روابط مشتركة على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.



ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إلى أذار 1986، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشر الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما.