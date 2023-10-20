تواجه الولايات المتحدة تهديدين بارزين بعد هجوم حماس على إسرائيل ورد فعل الاخيرة.



Advertisement وتابع الموقع، "يتلخص المسار الأكثر ترجيحاً الذي يمكن ان يجعل الخطر حقيقة في شن غزو بري إسرائيلي واسع النطاق لغزة، وهو الأمر الذي يكاد يكون من المؤكد أن حماس مستعدة له. ومن شأن مثل هذا الغزو أن ينطوي حتماً على قتال طويل الأمد في المناطق الحضرية وخسائر فادحة في صفوف المدنيين، كما ومن شأنه أن يؤدي إلى غضب واسع النطاق في المنطقة ما قد يستدعي رداً عسكرياً من جانب حزب الله، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوطاً هائلة على إيران لدعم شريكها اللبناني. كما ومن الممكن أيضًا أن تتوسع الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل إلى سوريا، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى جر روسيا وحتى تركيا مباشرة إلى القتال".

وبحسب الموقع، "لا تسعى أي من هذه الدول إلى قتال مباشر مع إسرائيل، خاصة وأن هجمات حماس فاجأت إيران، أما روسيا فهي منهكة في حربها في أوكرانيا، وفي ما يتعلق بتركيا، فسوف تفقد النفوذ الذي تتمتع به من خلال التدخل بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا واللاعبين الإقليميين في جنوبها. ومع ذلك، فإن الظروف قد تجبر هذه الدول على مواجهة خيارات كانت تفضل تجنبها". الأول بحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي "يتلخص في التهديد المميت الذي تواجهه إسرائيل والمتمثل في الهجمات التي تشنها حماس، وحزب الله، وإيران، فضلاً عن تجدد الانتفاضة. أما التهديد الثاني، فهو الخطر المتمثل في أن مثل هذا الصراع الإقليمي قد يجر الولايات المتحدة وروسيا، على مضض، إلى القتال، مع تقديم الصين المساعدة لموسكو. إن الحؤول دون حدوث هذين التهديدين هو أمر بالغ الأهمية لأمن الولايات المتحدة ولالتزاماتها تجاه إسرائيل، وفي الواقع إن قدرتها على القيام بذلك تعتمد إلى حد كبير على مساعدة الصين وروسيا في كبح جماح شركائهما في المنطقة مقابل ضبط النفس الإسرائيلي في غزة".وتابع الموقع، "يتلخص المسار الأكثر ترجيحاً الذي يمكن ان يجعل الخطر حقيقة في شن غزو بري إسرائيلي واسع النطاق لغزة، وهو الأمر الذي يكاد يكون من المؤكد أن حماس مستعدة له. ومن شأن مثل هذا الغزو أن ينطوي حتماً على قتال طويل الأمد في المناطق الحضرية وخسائر فادحة في صفوف المدنيين، كما ومن شأنه أن يؤدي إلى غضب واسع النطاق في المنطقة ما قد يستدعي رداً عسكرياً من جانب حزب الله، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوطاً هائلة على إيران لدعم شريكها اللبناني. كما ومن الممكن أيضًا أن تتوسع الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل إلى سوريا، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى جر روسيا وحتى تركيا مباشرة إلى القتال".وبحسب الموقع، "لا تسعى أي من هذه الدول إلى قتال مباشر مع إسرائيل، خاصة وأن هجمات حماس فاجأت إيران، أما روسيا فهي منهكة في حربها في أوكرانيا، وفي ما يتعلق بتركيا، فسوف تفقد النفوذ الذي تتمتع به من خلال التدخل بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا واللاعبين الإقليميين في جنوبها. ومع ذلك، فإن الظروف قد تجبر هذه الدول على مواجهة خيارات كانت تفضل تجنبها".

ورأى الموقع أنه "سيكون الحصول على مساعدة بكين أسهل من الحصول على مساعدة موسكو، فالصين سوف تخسر الكثير من الصراع الأوسع في المنطقة، والذي قد يهدد الوصول إلى إمدادات النفط في المنطقة، ويدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ويقوض التجارة العالمية التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد. كما وأن لديها الكثير لتكسبه من العمل مع الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة بكين على المسرح العالمي وربما يخفف من مخاوف أميركا الانعكاسية من نية الصين زعزعة استقرار النظام الدولي".

وتابع الموقع، "لهذه الأسباب، ستكون واشنطن مترددة في مباركة الدور البارز للصين في المنطقة، هي التي تلعب بالفعل مثل هذا الدور بغض النظر عن رغبات الولايات المتحدة، كما أظهر تسهيلها للتقارب السعودي الإيراني. كما ومن شأن التعاون الناجح مع الصين في الشرق الأوسط أن يمثل عودة إلى التصريحات الأميركية السابقة بأن واشنطن تأمل في أن تصبح بكين "مشاركاً مسؤولاً" وليس عدواً على المسرح العالمي".

ورأى الموقع أن "روسيا هي الدولة الأكثر أهمية لكن من الصعب إقناعها. وتتمتع موسكو بعلاقات جيدة مع كل من إسرائيل وإيران، وقد حاربت إلى جانب حزب الله في سوريا، إلا أن انعدام الثقة والعداء بين واشنطن وموسكو قبل فترة طويلة من الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى دفع العلاقات إلى الهاوية. ونظراً للعداء العميق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، من الواضح أن هناك إغراءات قوية لدى موسكو لتسبب مشاكل لأميركا ولتستغل الغضب الدولي إزاء الانتقام الإسرائيلي في غزة لتعزيز علاقاتها مع إيران والدول العربية والجنوب العالمي الأوسع على حساب الولايات المتحدة".

وبحسب الموقع، "لحسن الحظ، لدى موسكو أيضاً أسباب للقلق بشأن تفاقم الصراع في المنطقة، فقد سعت منذ نهاية الحرب الباردة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل، الشريك الاقتصادي المهم والموطن لأكثر من مليون مهاجر روسي. ولم تعلق موسكو عندما هاجمت إسرائيل قوات حزب الله أو أهدافاً سورية على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من دور روسيا الرئيسي كشريك لحزب الله وحزب البعث في سوريا. ومن شأن الحرب بين إسرائيل وإيران أن تضع حداً للإمدادات الإيرانية لروسيا من الطائرات المسيّرة التي أصبحت تلعب دوراً مهماً في الحملة الروسية في أوكرانيا. والأهم من ذلك كله، كانت روسيا تشعر منذ فترة طويلة بالقلق إزاء مخاطر الإرهاب وهو مصدر العديد من الهجمات داخل روسيا، والتي من المرجح أن تنبع من الصراع المتصاعد في غزة".

وتابع الموقع، "إن استعادة التعاون المحدود على الأقل مع روسيا في مكافحة الإرهاب يشكل سبيلاً إلى تسوية أوسع نطاقاً في نهاية المطاف، كما أنه ضروري بشكل عاجل في حد ذاته، لأن الصراع الحالي من المؤكد أنه سيزيد من التهديد الإرهابي للغرب. كما وتحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى تجديد المحادثات مع روسيا بشأن مستقبل سوريا، لأن الاستراتيجية الأميركية للإطاحة بنظام البعث قد انهارت منذ فترة طويلة. إن التعاون الروسي الأميركي في احتواء مخاطر التصعيد في غزة لن يكون بالمهمة السهلة، فسيتطلب الأمر فتح قناة اتصال رفيعة المستوى بين كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والكرملين لمناقشة الأزمة، إلى جانب إشارة ضمنية مفادها أن واشنطن مستعدة لمعالجة بعض المخاوف الروسية الملموسة بشأن دور الجيش الأميركي في سوريا وحول الحاجة إلى إحياء الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية".

ورأى الموقع أن "فرصة الولايات المتحدة في الحصول على التعاون الروسي سوف تتحسن إذا بدأت أميركا والصين محادثات جادة حول إدارة أزمة غزة، حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يرغب في التنازل عن الساحة الدولية لبكين. في الواقع، لا تمتلك روسيا ولا الصين القدر الكافي من النفوذ لمنع حزب الله من فتح جبهة شمالية مع إسرائيل إذا شنت قوات الدفاع الإسرائيلية غزواً واسع النطاق لغزة، ولكن من المحتمل أن يكون لديهما ما يكفي من النفوذ لضمان بقاء مؤيدي حماس خارج النزاع".

وختم الموقع، "وعلى النقيض من ذلك، فإن التدخل الصيني والروسي الصارم لن يؤدي إلا إلى تحفيز معارضتهما للسياسات الأميركية، وآخر ما تحتاجه واشنطن في هذه الأزمة هو المزيد من الأطراف العازمة على استغلال حالة عدم الاستقرار".