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ولي العهد السعودي: لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967

Lebanon 24
20-10-2023 | 03:43
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج والآسيان، الجمعة، رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وطالب ولي العهد السعودي في كلمته بافتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.
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وقال إنه ينبغي تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

وتشن إسرائيل هجمات جوية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول ردا على قصف صاروخي وهجوم لفصائل فلسطينية على مدن ومستوطنات على حدود غزة. (العربية)
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