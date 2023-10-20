ميادين مصر تستعد لاستقبال الملايين تضامناً مع غزة

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تستعد ميادين مصر لاستقبال مظاهرات دعت لها أطياف شعبية وأحزاب سياسية تضامنا مع فلسطين، ودعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر.ولعل أشهر الميادين التي ستستقبل المتظاهرين، هو ذلك الميدان الذي وضع فيه النصب التذكاري للجندي المجهول والذي يجاوره ضريح الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قائد العبور في حرب 6 تشرين.وعلى مدار يومين ماضيين خرجت المظاهرات في الكثير من المدن، من شمال البلاد إلى جنوبها، وأشرف على تنظيمها نقابات وجمعيات وطلاب جامعات وغيرهم.ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني (المكوّن من قوى سياسية ونقابية وأهلية وشبابية) لحشد شعبي الجمعة، أمام نصب الجندي المجهول شرق العاصمة المصرية القاهرة.وكان قد احتشد الآلاف في ميدان الحصري بمدينة 6 تشرين، محافظة الجيزة، وسط هتاف دعما للفلسطينيين وإعلان تفويضهم للرئيس المصري بحرية التصرف واتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي.وفي محافظة قنا، رددت مظاهرة "إحنا معاك يا ريس"، في إشارة لرفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تهجير سكان غزة، و"فلسطين عربية"، كذلك شهدت محافظة سوهاج وقفات احتجاجية في عدة شوارع، وخرجت مسيرات شعبية في محافظات الدقهلية والإسكندرية والشرقية وغيرها.وتحركت المظاهرات كذلك في جامعات، منها جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية، حاملين لافتات للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين واستخدام العنف ضدهم.واحتشد مئات المحامين أمام مقر نقابة المحامين في القاهرة، حاملين لافتات تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، كما نظّم وقفة مماثلة صحفيون أمام مقر نقابتهم المجاورة لنقابة المحامين، مطالبين بالتوصل لحلول سريعة توقف الحرب وتحفظ للفلسطينيين أرضهم.كما نظّمت حملة المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، وقفة شارك فيها أعضاؤها تأييدا لموقف السيسي الخاص بعدم تهجير الفلسطينيين، وأوقفت كل أنشطتها.وأعلن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تفويض الرئيس المصري باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الملف. (سكاي نيوز)