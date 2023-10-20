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عربي-دولي

للمرة الثالثة خلال أيام... زلزال يضرب جنوب إيران ويصيب 7 أشخاص

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:19
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 4.9 درجة ضرب جنوب إيران، الجمعة، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت وسائل الإعلام إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وفي 17 تشرين الاول، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جنوب إيران.

وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، حسبما أشارت "رويترز".

وفي 15 تشرين الاول، هز زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، حسب ما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

في 26 كانون الاول 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران، موقعا أكثر من 31 ألف قتيل ما شكل أكثر من ربع سكان المدينة، وفق وكالة "فرانس برس". (الحرة)

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