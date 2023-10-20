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قناة اسرائيلية تنشر صورة جماعية للمكتب السياسي لحماس وتشير للأعضاء الذين تمت تصفيتهم!

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:18
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أكدت "القناة 12" الاسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية 4 أعضاء من مكتب حركة حماس السياسي منذ السابع من تشرين الأول الجاري.

ولفتت القناة إلى أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل بتصفية أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وهم زكريا أبو معمر وزير العلاقات الوطنية، جواد أبو شمالة وزير الاقتصاد، أسامة المازني الذي كان مسؤولا عن قضية جلعاد شاليط، د. جميلة الشنطي أول امرأة تعمل في المكتب السياسي لحركة حماس وأرملة عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس.
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وأكدت القناة أن "هدف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو إلحاق أضرار جسيمة بالهيئة الحاكمة العليا" لحركة حماس.

ونشرت القناة هذه الصورة للإشارة إلى من تمت تصفيتهم.
 
 
 
يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف في قطاع غزة".(روسيا اليوم)





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