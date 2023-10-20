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عربي-دولي
الأمم المتحدة: أول شحنة مساعدات لقطاع غزة عبر رفح ستدخل السبت
Lebanon 24
20-10-2023
|
05:39
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أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث أن أول شحنة مساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقعا أن تدخل اليوم الى القطاع المحاصر، على ما افادت "فرانس برس".
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ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات الى غزة في أسرع وقت ممكن... يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير".
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