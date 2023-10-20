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عربي-دولي

قمة مجلس التعاون و"آسيان" تدعو للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:18
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دعت قمة دول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين، مدينة جميع الهجمات على المدنيين ودعت كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وحث بيان قمة مجلس التعاون وآسيان، جميع الجهات المعنية، على "العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين"، لافتا الى أننا "ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام".
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كذلك دعا البيان، جميع جهات النزاع، إلى "حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن".
المصدر: روسيا اليوم
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