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عربي-دولي

ما حقيقة حذف شبه جزيرة سيناء من خرائط غوغل؟ إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:00
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حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مصر بعد انتشار ادعاء يفيد بحذف اسم شبه جزيرة سيناء من خرائط محرك البحث غوغل.

وتتزامن هذه المزاعم مع تحذيرات مصر من ما وصفتها بمخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
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ويوضح استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم، أن شركة غوغل تتبع سياسة الإرضاء حتى لا تثير غضب أي شعب على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بوضع سيناء أوضح غانم أن الأصل في خرائط غوغل وضع أسماء المدن وليست أسامي القطاعات الكبيرة فلا نجد مثلاً صعيد مصر على الخريطة.

كما ان لو دخلت على خريطة مصر مثلاً ستجد العاصمة ولو عملت تقريب (زووم) سيعرض لك المدن الموجودة في البلاد.

بالإضافة إلى ان غوغل لا يكتب أسماء المحافظات أو القطاعات في خرائطه ويكتفي غالباً بكتابة أسماء المدن.

وشركة غوغل مقرها بالولايات المتحدة وتتبع السياسات والقوانين الأميركية، لكنها تحاول مراعاة عدم التحيز بالنسبة لشعوب العالم.

كما ان سياسة الإرضاء التي تتبعها غوغل تحرص على عدم إثارة غضب أي شعب، وهم لا يستطيعون وفق هذه السياسة نزع سيناء من الخرائط بحجة وجود نزاع أو أي حجة أخرى.

ولم يحذف محرك غوغل اسم شبه جزيرة سيناء من خرائطه، واكتفى بذكر عاصمة محافظة شمال سيناء العريش، والطور عاصمة محافظة جنوب سيناء.
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