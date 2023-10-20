مفوض شؤون اللاجئين: التصعيد العسكري "كارثي" لأهالي غزة

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أعلن فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أي تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون "كارثيا" على اللاجئين.وقال فيليبو غراندي لصحافيين في اليابان "أستطيع أن أقول لكم بكل تأكيد أن أي تصعيد إضافي أو حتى استمرار للأنشطة العسكرية سيكون كارثيا على شعب غزة".ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قوله إنه "يشاطر القلق والمعاناة التي عبر عنها العديد من زملائي ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة".ووصف هجمات حماس في السابع من تشرين الاول ب"المروعة"، وقال إن تداعيات امتداد النزاع إلى لبنان ومناطق أخرى "لا يمكن التنبؤ بها".وتتكدس مساعدات دولية الجمعة قرب غزة فيما الفلسطينيون بأمس الحاجة للغذاء والماء. (سكاي نيوز)