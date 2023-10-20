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عربي-دولي

غوتيريش من رفح: للسماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 08:03
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقده عند معبر رفح من الجانب المصري، إن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.
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ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وشدد على ضرورة السماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقليص شروط إدخالها لتسريع وصولها.
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