"افتحوا لنا الحدود".. مظاهرات مصرية حاشدة والجيش والأمن يكثفان تواجدهما

Advertisement

شهد معبر رفح ومحيط الجامع الأزهر وبعض المحافظات المصرية مظاهرات حاشدة ردد خلالها المحتشدون هتافات غاضبة تندد بالاحتلال وتنادي بضرورة دخول المساعدات وفتح الحدود.وردد المتظاهرون هتافات تنادي بضرورة دعم فلسطين وتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية السيادة المصرية على الأراضي المصرية ورفض مخططات التوطين في سيناء.وهتف المتظاهرون أمام معبر رفح فلسطين "عربية" مؤيدين لقرارات الرئيس وداعمين له، رافعين علم مصر وفلسطين.وتعالت حدة الهتافات المطالبة بفتح المعبر وحمل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأييدا لموقفه وتفويضا له لاتخاذ ما يلزم تجاه القضية الفلسطينية.كما حمل المعتصمون أمام المعبر لافتات باللغة العربية واللغة الإنجليزية بها صور لأطفال غزة.هذا وقد أغلقت قوات التأمين البوابات الرئيسية للمعبر وسط هتافات منددة بالموقف الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.