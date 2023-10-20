الكرملين: تصريحات بايدن بشأن بوتين "غير مقبولة"

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ندد الكرملين بخطاب للرئيس الأميركي جو بايدن شبه فيه روسيا بحركة حماس ووصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الطاغية".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين : "هذا غير مقبول بالنسبة لنا ... لا نقبل بمثل هذه اللهجة في ما يتعلق بروسيا الاتحادية، فيما يخص رئيسنا".في حديث مع صحافيين اليوم ، قال بيسكوف إن مثل هذا "الخطاب غير مناسب لقادة دول يتحلون بالمسؤولية، ولا يمكننا أن نقبله".وأضاف أن الجهود الأميركية "لاحتواء" روسيا ستكون بلا جدوى، وفق "فرانس برس".