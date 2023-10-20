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عربي-دولي

الخارجية الروسية تدين الهجمات العشوائية على أهداف مدنية في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:30
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أعلن أليكسي زايتسيف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي، ان روسيا تدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في غزة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي عند تعليقه على الوضع المتعلق بقصف كنيسة في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات، بغض النظر عمن ينفذها، ضد الأهداف المدنية".
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وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" في غزة، في بيان لها في وقت سابق الخميس، أن عدداً كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى الكنيسة قُتلوا أو جُرحوا في الغارة الإسرائيلية، التي وصفتها "حماس" بأنها "إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل".

ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هذا القصف مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه شن غارة جوية على "موقع تابع لحركة حماس"، مشيراً إلى أن الموقع "كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ويضم بنية تحتية إرهابية" تابعة لـ"حماس".
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