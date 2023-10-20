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لدخول غزة... إسرائيل تُجهز جنودها بالهمبرغر والبيتزا!

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:16
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قال رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي إنه "تمّ استكمال الخطة اللوجستية للاقتحام البري لغزة، وإنشاء 6 مراكز لوجستية للرد على احتياجات الجنود، وتزويدهم بالخوذ التكتيكية والدروع الخزفية وملابس الشتاء الدافئة".
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وأضاف أنه "لأول مرة سترافق طواقم طبية المدرعات والدبابات إلى داخل قطاع غزة، وسيتم تزويد الجيش بعشرات آلاف الوجبات من البيتزا والهمبرغر وأطنان من الفواكه". (روسيا اليوم)
 
 
 
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