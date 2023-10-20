لدخول غزة... إسرائيل تُجهز جنودها بالهمبرغر والبيتزا!

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قال رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي إنه "تمّ استكمال الخطة اللوجستية للاقتحام البري لغزة، وإنشاء 6 مراكز لوجستية للرد على احتياجات الجنود، وتزويدهم بالخوذ التكتيكية والدروع الخزفية وملابس الشتاء الدافئة".وأضاف أنه "لأول مرة سترافق طواقم طبية المدرعات والدبابات إلى داخل قطاع غزة، وسيتم تزويد الجيش بعشرات آلاف الوجبات من البيتزا والهمبرغر وأطنان من الفواكه". (روسيا اليوم)