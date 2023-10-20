هجمات لم يسبق لها مثيل.. إسرائيل تستعدّ للمرحلة المقبلة

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الى أن الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة "لم يسبق لها مثيل منذ عقود".





وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة المقبلة من العملية" من دون تقديم توضيحات، وهي ربما تكون إشارة إلى شن العملية البرية المحتملة ضد القطاع.

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ولفت الى انه "يجري تجهيز المنطقة للمراحل القتالية المقبلة والحصول على معلومات عن المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

كما اشار إلى أنه "يتم تعريف منطقة غلاف قطاع غزة على أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولا يجوز دخولها من دون تصريح من الجيش"، مضيفاً: "القوات موجودة في الميدان تتعلم وتستخلص الدروس المستفادة من القتال حتى الآن".



وأوضح في تصريحاته أن الجهد اللوجستي متواصل باستمرار للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستعداد للمناورة".



وذكر هاغاري أنه "تم إخطار عائلات 306 جنود إسرائيليين قتلى و203 مواطنين مختطفين، بالإضافة إلى ذلك، وفقا لأرقام الجيش، هناك حوالي 100 مفقود".