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عربي-دولي
اعتقلتها الشرطة... من هي المرأة الغامضة التي اقتربت من ترامب؟
Lebanon 24
20-10-2023
|
11:59
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اقتربت موظفة في قاعة محكمة كثيراً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاميه، وهو ما دفع الشرطة إلى اعتقالها.
واتُهمت المرأة، التي أعلنت شرطة مدينة نيويورك أنّها تُدعى جيني هانيغان، بازدراء المحكمة بعد أن عطلت الإجراءات في المحكمة العليا في مانهاتن، "من خلال الوقوف والسير نحو مقدمة قاعة المحكمة والصراخ في وجه ترامب".
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وقال ترامب، عند مغادرته المحكمة إنه لم يكن على علم بالاعتقال أو التعطيل في المحكمة، وقال للصحافيين: "من تم القبض عليه؟ لم نكن نعرف أي شيء عن ذلك". (العربية)
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