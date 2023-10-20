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القصف ألحق أضراراً بها... إسرائيل تستهدف موقعاً لـ"حماس" قرب كنيسة

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:10
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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه شنّ غارة جوية على "موقع تابع لحركة حماس" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، موضحا أن القصف الحق أضرارا بجدار الكنيسة.
 
 
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غزة

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