أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه شنّ غارة جوية على "موقع تابع لحركة حماس" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، موضحا أن القصف الحق أضرارا بجدار الكنيسة.

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