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عربي-دولي

تسلل من لبنان... إسرائيل تقتل منفّذ عمليّة مارغليوت

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:18
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أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه قتل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة مارغليوت، الذي تسلل من لبنان.
 
 
 
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