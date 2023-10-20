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عربي-دولي

مبادرة لافتة من "حماس"... أطلقت سراح محتجزتين ما هي جنسيتهما؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:47
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أعلنت حركة "حماس" أنّها أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية".
 
 
إلى ذلك، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنّ "إسرائيل أكّدت إطلاق "حماس" سراح رهينتين".
 
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وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "حماس" سلّمت الرهينتين إلى الصليب الأحمر".
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حماس

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