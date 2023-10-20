مبادرة لافتة من "حماس"... أطلقت سراح محتجزتين ما هي جنسيتهما؟

أعلنت حركة "حماس" أنّها أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية".

إلى ذلك، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنّ "إسرائيل أكّدت إطلاق "حماس" سراح رهينتين".

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وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "حماس" سلّمت الرهينتين إلى الصليب الأحمر".