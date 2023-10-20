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إقتصاد

ثروة أغنى رجل في العالم تنخفض بحوالي 16 مليار دولار

Lebanon 24
20-10-2023 | 13:27
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تقلصت ثروة رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلباً على سعر السهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث. (العربية)
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