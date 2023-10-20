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عباس: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس

Lebanon 24
20-10-2023 | 13:47
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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة، على رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".
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وذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس الفلسطيني أكد أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني سوناك، قدم التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدا أن بلاده ضد قتل المدنيين وأن لندن ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.

وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار. (روسيا اليوم)
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