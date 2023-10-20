بعد "المعمداني" إسرائيل تُهدّد بقصف مستشفى جديد... في داخله عدد كبير من النازحين

تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تهديداً من قبل السلطات الإسرائيليّة بقصف مستشفى القدس، وطالبت بإخلائه فوراً، علماً أنّه يضمّ أكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنيين.

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