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عربي-دولي

بعد "المعمداني" إسرائيل تُهدّد بقصف مستشفى جديد... في داخله عدد كبير من النازحين

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:07
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تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تهديداً من قبل السلطات الإسرائيليّة بقصف مستشفى القدس، وطالبت بإخلائه فوراً، علماً أنّه يضمّ أكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنيين.
 
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مستشفى

القدس

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