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عربي-دولي

لكسب الوقت.. واشنطن والاتحاد الأوروبي يفاوضان إسرائيل

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:27
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كشفت وكالة "بلومبرغ" عن ضغوطات أميركية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في قطاع غزة، بهدف كسب الوقت وإجراء مفاوضات سريّة بمشاركة قطر بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسرائيل في هذا الاتجاه.
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ولفتت المصادر إلى أنه "تضغط الحكومتان الأميركية والأوروبية على إسرائيل لتأخير غزوها البرّي لقطاع غزة من أجل كسب الوقت لإجراء مفاوضات سرية مستمرة عبر قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس"، مضيفة أن "المفاوضات مع حماس حسّاسة وهناك احتمال أن تفشل"، موضحة أن هناك دلائل على أن الحركة قد توافق على إطلاق سراح بعض المدنيين على الأقل ومن دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن سجنائها في المقابل.

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