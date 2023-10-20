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إسرائيل تقتل شخصيّة بارزة في "حماس"

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:56
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف محمود صبيح، العضو البارز في وحدة تطوير الأسلحة الاستراتيجية التابعة لـ"حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر قناته في "تلغرام"، إنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي قتل عضوا بارزا في وحدة الأسلحة الاستراتيجية التابعة لـ"حماس". (روسيا اليوم)
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