إسرائيل تقتل شخصيّة بارزة في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف محمود صبيح، العضو البارز في وحدة تطوير الأسلحة الاستراتيجية التابعة لـ"حماس".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر قناته في "تلغرام"، إنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي قتل عضوا بارزا في وحدة الأسلحة الاستراتيجية التابعة لـ"حماس". (روسيا اليوم)

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