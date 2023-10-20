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عربي-دولي

رئيسة وزراء تعلن الانفصال عن زوجها

Lebanon 24
20-10-2023 | 15:29
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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، اليوم، أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنتها الصغيرة، بعد زواج استمر لعقد من الزمن تقريبا.


وقالت ميلوني، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن علاقتها مع الصحفي التلفزيوني أندريا جامبرونو انتهت.
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ويصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لحكومة ميلوني، وهي أول حكومة في إيطاليا ترأسها امرأة وأول إدارة يقودها اليمين المتشدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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