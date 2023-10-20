المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا القاعدة الأميركيّة "حرير"

صدر عن المقاومة الاسلامية في العراق البيان التالي:



"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمالي العراق، والتي تبعد 45 كم عن مطار أربيل الدولي، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

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