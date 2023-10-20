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ساليفان: الموارد لمساعدة أوكرانيا على وشك النفاد

Lebanon 24
20-10-2023 | 16:20
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن موارد الميزانية الفيدرالية الأمريكية لمساعدة أوكرانيا على وشك النفاد.

وقال ساليفان للصحفيين، يوم الجمعة، إن "الموارد التي صادق عليها الكونغرس في وقت سابق، نفدت تقريبا. ونحن نحتاج إلى خطوات من الكونغرس لضمان مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا في ميدان القتال".

وأضاف ساليفان أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا "أثرت بشكل ملموس" على الوضع.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد توريدات الأسلحة والمعدات التي لم تقدم لأوكرانيا في وقت سابق، لكن الطلب الموجه إلى الكونغرس لم يحدد أنواع الأسلحة التي ستقدم.

وأعاد إلى الأذهان أن الإدارة الأمريكية وقعت عقودا لصناعة بعض الأسلحة التي لا تزال قيد الصناعة، مضيفا أن واشنطن تتوقع تسليمها في الأشهر القريبة. (وكالات)

 

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