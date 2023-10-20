نائبة أمريكية تعارض بايدن بشأن تمويل دعم لإسرائيل

انضمت النائبة الأمريكية الديمقراطية، كوري بوش، إلى النشطاء المناهضين للحرب يوم الجمعة، معارضة قرار الرئيس جو بايدن، مطالبة الكونغرس بتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل.

وتجمع الآلاف من النشطاء المناهضين للحرب في محيط مبنى الكابيتول ونصب واشنطن التذكاري يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، فإن الجزء الأكبر من المشاركين هم ممثلو الجمعيات الإسلامية، وقد تمكنوا بالفعل من أداء صلاة جماعية.

وذكّرت النائبة الأمريكية الديمقراطية كوري بوش، الناشطين بخطاب بايدن الذي أعلن فيه عن إرسال طلب طارئ إلى الكونغرس لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

وقالت إن "هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الوفيات والعنف.. قطعا لا، لن يحدث هذا في حياتنا". كما دعمها الناشطون بالتصفيق.

وقدمت النائبة كوري بوش، بدعم من أربعة مشرعين أمريكيين آخرين، مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يدعو إدارة الرئيس جو بايدن، إلى "المطالبة بوقف فوري لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في فلسطين التي تحتلها إسرائيل".