إسرائيل تقصف محيط معبر رفح!

نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر أمني مصري قوله ان قصفاً إسرائيلياً استهدف محيط معبر رفح البري الحدودي من الجانب الفلسطيني، مساء اليوم.



وأفاد المصدر بأن القصف الإسرائيلي طاول نقاطاً قريبة من خط الحدود المصرية مع غزة.

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