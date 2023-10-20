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عربي-دولي
المخابرات الفرنسية: إسرائيل لا تقف وراء قصف مستشفى المعمداني
Lebanon 24
20-10-2023
|
17:13
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قالت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية يوم الجمعة إن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة لم يكن بسبب ضربة صاروخية إسرائيلية بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
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وألقت وزارة الصحة في غزة باللوم في الهجوم على غارة جوية إسرائيلية، بينما قالت إسرائيل إن الانفجار وقع بسبب إطلاق المسلحين صاروخا أخطأ هدفه.
وأضافت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية: "لا يوجد ما يسمح لنا بالقول إنها ضربة إسرائيلية، لكن السيناريو الأرجح هو أنه صاروخ فلسطيني تعرّض لأمر ما عند إطلاقه".
ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بالإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين من غزة، وعبّر عن أمله في أن تحدث مبادرات مماثلة في الأيام المقبلة تشمل المواطنين الفرنسيين.
وأفاد للصحفيين بأنه لن يحضر اجتماعاً يعقد في مصر السبت بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، لكنه سيسافر إلى المنطقة في الأيام أو الأسابيع المقبلة إذا شعر أن ذلك قد يخفف حدة التوتر.
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