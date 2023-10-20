"الأونروا": إسرائيل طلبت إخلاء 5 مدارس من النازحين في غزّة

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طالبت وكالة "الأونروا" بإخلاء خمسة مدارس تابعة لها من المواطنين الذين يحتمون داخلها.وقالت "الأونروا" في بيان إن "إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس"، مضيفة: "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة: "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء فوري.