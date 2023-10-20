الأمم المتحدة: 900 أرملة جديدة بسبب العنف في غزّة

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه "من بين 493 ألف امرأة وفتاة نزحن من منازلهن بسبب العنف في غزة، هناك ما يقدر بـ 900 أرملة جديدة.وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نقلاً عن دراسة صدرت للتو بعنوان "التقييم السريع والاستجابة الإنسانية السريعة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدّرت عدد الأرامل من عدد النساء اللاتي أصبحن ربات أسر بعد وفاة شركائهن الرجال.واعتمد التقييم على إحصاء تم إجراؤه يوم الخميس لضحايا غزة منذ السابع من تشرين الاول، نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على موقع شبكة الإغاثة التابع له.وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 1487 رجلا قُتلوا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأرامل، وما يقرب من 900 أسرة جديدة تعولها نساء، و3103 أطفال فقدوا آباءهم.وذكرت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا أن تقرير الوضع الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان في 13 أكتوبر ذكر أن هناك 540 ألف امرأة في سن الإنجاب في غزة، من بينهن 50 ألف امرأة حامل و5522 من المتوقع أن يلدن في الشهر المقبل.