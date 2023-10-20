بيان أميركي أوروبي: من الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي

أكد بيان أميركي أوروبي الشعور بالقلق إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في غزة ومن الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي.

وأضاف أنه "سيتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات".

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