Advertisement

عربي-دولي

بيان أميركي أوروبي: من الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي

Lebanon 24
20-10-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1120726-638334496856424260.jpg
Doc-P-1120726-638334496856424260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد بيان أميركي أوروبي الشعور بالقلق إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في غزة ومن الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي.
وأضاف أنه "سيتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتل بجريمة كراهية في اميركا... بايدن يتصل بعائلة الطفل الفيومي
lebanon 24
21/10/2023 06:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصرالله: الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية، وكذلك النزوح الاقتصادي اميركا ايضا مسؤولة عنه
lebanon 24
21/10/2023 06:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
متهم بـ"رشوة" السيناتور مينينديز ... اميركا تلقي القبض على رجل أعمال مصري شهير
lebanon 24
21/10/2023 06:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.. القاء القبض على لبناني كان متجها الى اوروبا
lebanon 24
21/10/2023 06:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24

اميركا

اوروبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:54 | 2023-10-20
20:30 | 2023-10-20
20:00 | 2023-10-20
19:00 | 2023-10-20
18:30 | 2023-10-20
17:13 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24