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عربي-دولي
بيان أميركي أوروبي: من الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي
Lebanon 24
20-10-2023
|
19:30
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أكد بيان أميركي أوروبي الشعور بالقلق إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في غزة ومن الضروري منع التصعيد على المستوى الإقليمي.
وأضاف أنه "سيتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات".
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