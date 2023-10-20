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عربي-دولي

إتّصال بين بن سلمان وماكرون لمناقشة الوضع في غزّة

Lebanon 24
20-10-2023 | 20:00
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تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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وشدّد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وأكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.
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