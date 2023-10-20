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عربي-دولي

بن زايد تلقّى إتصالاً من أوستن

Lebanon 24
20-10-2023 | 20:30
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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الجمعة، تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال مع أوستن: "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين".
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كذلك تناول الجانبان تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتصعيد الذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار الذي يزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص تحقيق السلام فيها.
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